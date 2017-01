przystajnik

Pełen numer wersji programu sugeruje wiele rzeczy. Raz, że jest to dzieło dokonane i skończone – w przeciwieństwie do „ułamkowych” wiecznie rozwijanych wydań testowych. Po drugie, droga do takiego stanu musiała wieść przez setki, jeśli nie tysiące wydań wcześniejszych (co sugerują proste wyliczenia typu 1 / 0.01). Innymi słowy, programy których aktualne wydanie rozpoczyna się od wartości większej od zera mają większe poważanie społeczne. To również nobilituje i skłania do większego dopracowania. Czy zatem HandBrake 1.0.0 wpisuje się w powyższe teorie?

