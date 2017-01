przystajnik

Świat oszalał na punkcie zbieractwa. My gromadzimy pliki, korporacje gromadzą nasze dane, wszyscy zbierają całą resztę. Najnowszym krzykiem mody jest zbieranie naszych notatek. O ile zapiski na boku to nic zdrożnego, o tyle trendy poszły w stronę wysyłania ich na zewnętrzne serwery. Ale jakby nie przeklinać tej całej chmury to niekiedy dobrze jest zalogować się na innej maszynie i mieć dostęp do swojego rozkładu zajęć lub innych informacji. Dlatego takim uznaniem cieszy się klient Evernote, który niestety nie występuje w wersji dla Linuksa. Niemniej twórcy udostępnili API obsługi konta i notatek. Kwestią czasu było kiedy pojawią się niezależne implementacje klienta do obsługi tego. NixNote 2 (poprzednio Nevernote) to właśnie taki reprezentant (z tradycjami) filozofii „zrób to sam”.

